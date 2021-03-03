Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 3 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı.
İşte 3 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
2 MART
1 MART
28 ŞUBAT
27 ŞUBAT
26 ŞUBAT
25 ŞUBAT
24 ŞUBAT
23 ŞUBAT
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