ABD de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı seçti! F-35 savaş jeti satacak!
Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz kışkırtmalarını her geçen gün artıran Yunanistan'a destek de artarak devam ediyor. Yunanistan'ı güçlendirmek için el birliği yapan Türkiye düşmanlarından yeni bir adım daha geldi. ABD, Türkiye'ye karşı savaş jetleri, uçak gemisi ve hava savunma sistemi alan Yunanistan'a Patriotlardan sonra şimdi de F-35 satacak.
Doğu Akdeniz krizinin patlamasıyla Yunanistan'ın yanında saf tutan, Yunan ordusuyla birçok tatbikat yapan ve Girit Adası'na savaş gemisi gönderen ABD, Türkiye'ye meydan okuyan bir adım atıyor. Yunanistan ve ABD ordusunun tatbikatlarını savaş uçağına binerek takip eden Yunan sevdalısı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Washington'ın kararını Perşembe sabahı gazetecilerle paylaştı.
Geoffrey Pyatt, ABD'nin Yunanistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu ve Atina yönetiminin istediği zaman söz konusu adımın atılabileceğini açıkladı. Atina Büyükelçisi'nin verdiği bilgiye göre, masada ayrıca iki ülke arasında derin bir askeri işbirliği de var.
Büyükelçi Pyatt ABD'nin Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesi için hazır olduğunu ve Atina'nın kararını beklediğini söyledi. Pyatt'a göre, Washington Yunanistan'a sunacağı teklif rakipsiz olacak.
Gazeteciler tarafından yöneltilen Türkiye-Yunanistan ilişkileri sorusuna da yanıt veren Pyatt, "Top Ankara'nın sahasında" dedi, Washington'ın Atina yönetimini desteklediğini savundu.
ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarını Kathimerini 'Yunanistan'la fırkateynler ve F-35 masada', New Post 'Pyatt Yunanistan'a F-35'in zeminini hazırlıyor' başlıklarıyla verdi.
To Vima gazetesi, geçen ay ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i askeri üniformalarla gösteren bir çizimin yer aldığı 'ABD ile üs, silah ve fon pazarlığı' başlığını taşıyan özel bir habere yer vermişti. To Vima'nın haberine göre, Washington Atina'dan 'Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması'nın bir yıl yerine beş yıl boyunca yenilenmesini istiyor. Bunun için de Yunanistan'ı Türkiye'nin jeopolitik ağırlığına denk olduğu yönünde ikna etmeye çabalıyor.
UYDU FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR
Türk ordusunun 87 savaş gemisiyle icra ettiği Mavi Vatan tatbikatını yakından izleyen Yunanistan'da, Foça'daki deniz üssünün uydu fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
PENTAGON'DAN ATİNA'YA TEKLİF
Yunanistan ayrıca Doğu Akdeniz'deki yakın müttefiki ABD ile tatbikatlarına devam ediyor. ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, USS Porter destroyerinin Yunan hava ve deniz unsurlarıyla birlikte bir tatbikat icra ettiğini açıkladı. Yunan ordusunun bir fırkateyn, bir denizaltı ve dört F-16 savaş uçağıyla yer aldığı Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen tatbikatın fotoğrafları, hem Pentagon hem de Atina tarafından resmi internet sitelerinden paylaşıldı.
ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.
Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.
HEMEN TELEFONA SARILDI
Türkiye'nin Mısır'la anlaşma imzalayabileceğini ilan etmesi Yunanistan'da depreme yol açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'nin Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi bölgesinde sismik araştırma yaptığını belirtip "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.
Ankara'dan yapılan Mısır çıkışı Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu, Başbakan Kiryakos Miçotakis hemen telefona sarılıp Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi aradı.
Mısır medyasına yansıyan haberlerde Miçotakis ve Sisi'nin Doğu Akdeniz'deki işbirliğini görüştüğü, özellikle Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu enerji başlığının masaya yatırıldığı belirtildi.
ALMAN MEDYASI: TÜRKİYE İZİN VERMEDİ
Alman haber ajansı dpa ise, Şubat ayında Libya'ya doğru seyreden iki Türk gemisinin Avrupalı askerler tarafından aranmasına Türkiye'nin izin vermediğini duyurdu. Habere göre, Avrupa Birliği'nin kurduğu Irini misyonuna bağlı birliklerin arama talebine Dışişleri Bakanlığı olumsuz yanıt verdi.
Kasım ayında Roseline-A adlı Türkiye bandıralı yük gemisi Libya açıklarında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulmuş, askerlerin gemi personeline silah çekmesiyle büyük bir kriz patlak vermişti. İzinsiz arama Ankara'nın devreye girmesiyle sona ermişti.
Türkiye, Irini operasyonunun taraflı davrandığını ve savaş ağası General Halife Hafter'e giden gemileri denetlemediğini belirtiyor. Operasyondaki Hamburg fırkateynini Aralık ayında geri çeken Almanya, bölgeye 220 askerlik mürettebatıyla Berlin adlı fırkateynini gönderecek.
İSRAİL'DEN MÜTTEFİKİNE CAZİP TEKLİF
Yunan medyası ayrıca, ordunun Fransa'dan satın alınan 18 Rafale jeti için acil tanker uçağına ihtiyaç duyduğunu, söz konusu teklifin İsrail'den geldiğini duyurdu. Haberlere göre, Tel Aviv Atina'ya elindeki C-130'ları dönüştürmeyi önerdi.
Uzun süredir uçmayan C-130'ların dönüştürülmesi için İsrail'in oldukça cazip bir fiyat istediğini yazan yerel medya, Doğu Akdeniz'de geçen yaz patlayan krizin ardından uzun uçuşların hayati önem taşıdığını, Türkiye'nin yedi KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağana sahip olduğunu aktardı.
TÜRK SİHALARINA KARŞI ÇÖZÜM ARIYORLAR
Türkiye'ye karşı Körfez ülkeleriyle yakınlaşan Yunanistan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen savunma fuarına Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la katıldı. Fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilenen ikili, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da oyunu değiştiren Türk SİHA'larına karşı çare aradı.
Ziyarette ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight ile İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. Atina, İsrail'den alacağı SİHA'larla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nda bir drone üssü kurmayı planlıyor.
SUUDİ ARABİSTAN DOĞU AKDENİZ'E GELİYOR
Savunma Bakanı Panagiotopoulos, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'a Patriot füze savunma sistemi satmayı öneren Suudi Arabistan'a gidiyor. Yerel medya, ziyarette Patriot'ların yanı sıra yeni başlıkların da konuşulacağını yazdı.
Haberlere göre, iki ülke birlikte hava tatbikatı yapacak, 120 Yunan askeri Patriotlar için Suudi Arabistan'a gönderilecek ve donanma için de işbirliğine gidilecek. Yunan medyası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail'in Türkiye'ye karşı ittifak kurduğunu öne sürdü.
ATİNA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLARI BULUŞTU
Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı 'Türkiye'nin hasımlarının buluşması' olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.
Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.
Türkiye'ye karşı Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası, Fransa'nın Belharra fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ UÇAK GEMİSİ
Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın en büyük destekçisi olan Fransa, Atina yönetimine Rafale jetleri sattı, bölgeye savaş gemileri gönderdi. Uçak gemisi Charles de Gaulle ise şu an Doğu Akdeniz'e doğru seyrediyor.
Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.