ABD de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı seçti! F-35 savaş jeti satacak!

HEMEN TELEFONA SARILDI

Türkiye'nin Mısır'la anlaşma imzalayabileceğini ilan etmesi Yunanistan'da depreme yol açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'nin Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi bölgesinde sismik araştırma yaptığını belirtip "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.

Ankara'dan yapılan Mısır çıkışı Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu, Başbakan Kiryakos Miçotakis hemen telefona sarılıp Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi aradı.

Mısır medyasına yansıyan haberlerde Miçotakis ve Sisi'nin Doğu Akdeniz'deki işbirliğini görüştüğü, özellikle Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu enerji başlığının masaya yatırıldığı belirtildi.