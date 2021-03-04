İletişim Başkanı Fahrettin Altun basın müşavirleri ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük, güçlü ve demokratik Türkiye için yapılan hizmet ve çalışmaların ulusal ve uluslararası kamuoyuna mal edilmesi konusunda basın müşavirlerinin de önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirtti.