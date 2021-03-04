04 Mart 2021, Perşembe
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun basın müşavirleri ile bir araya geldi

İletişim Başkanı , bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve ofislerin basın müşavirleri ile bir araya geldi. Son dönemde yoğun şekilde karşı karşıya kalınan seri yalanlara, dezenformasyonlara ve hakikati tahrif etme çabalarına karşı daha dikkatli ve güçlü şekilde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Altun, kriz ve süreç iletişimi bağlamında etkin ve hızlı koordinasyonun önemine işaret etti.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun basın müşavirleri ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'nde gerçekleştirilen toplantıda Altun, Başkan 'ın liderliğinde büyük, güçlü ve demokratik Türkiye için yapılan hizmet ve çalışmaların ulusal ve uluslararası kamuoyuna mal edilmesi konusunda basın müşavirlerinin de önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirtti.

Son dönemde yoğun şekilde karşı karşıya kalınan seri yalanlara, dezenformasyonlara ve hakikati tahrif etme çabalarına karşı daha dikkatli ve güçlü şekilde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Altun, kriz ve süreç iletişimi bağlamında etkin ve hızlı koordinasyonun önemine işaret etti.

Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine de değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim planlaması ve koordinasyonuna ilişkin süreçlerin güçlendirilmesinin yanı sıra entegrasyon ve eş güdümün artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.



"TOPLANTILARIMIZI DAHA SIK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Toplantının ardından Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Altun, "Kamu iletişiminde koordinasyonu sağlayıp işbirliğimizi güçlendirerek daha etkin ve daha hızlı harekete geçebilmek için bu toplantılarımızı inşallah daha sık gerçekleştireceğiz. Birbirinden kıymetli fikirlerin çıkmasına vesile olan ve oldukça verimli geçen toplantımıza katılan tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


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