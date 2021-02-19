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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, duyurdu: Önemli mesafe katettik!

Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğretmenlere teşekkür eden Bakanı , "’muzun temel hedeflerinden biri olan “ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması” yolunda önemli mesafe katettik." dedi.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, duyurdu: Önemli mesafe katettik!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğretmenlere teşekkür etti ve "2023 Eğitim Vizyonu'muzun temel hedeflerinden biri olan "ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması" yolunda önemli mesafe katettik." açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk'un paylaşımı şöyle:

2023 Eğitim Vizyonu'muzun temel hedeflerinden biri olan "ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması" yolunda önemli mesafe katettik. Uluslararası araştırmalarda bayrağı yukarıya taşıyan mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerime yürekten teşekkürler. Emeğinize sağlık.


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