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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziya Selçuk açıkladı: Liselere sınav iptal mi? 1 Mart sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB yüz yüze sınavlar... Ziya Selçuk açıkladı: Liselere sınav iptal mi? 1 Mart sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB yüz yüze sınavlar... Son dakika... Lise sınavları iptal mi oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime devam eden lise öğrencileri, 1 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek. Mart ayının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de, yüz yüze sınavlar oldu. Sınavların iptal olup olmayacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Ziya Selçuk, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, liselere sınav iptal mi? 1 Mart sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 25.02.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:02
Son dakika... Lise sınavları iptal mi oldu? Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınavları 15 Şubat'ta uzaktan eğitime başladı. 1 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek lise öğrencileri, sınavlar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sınavların iptal olup olmayacağı merak edilirken, konu hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, liselere sınav iptal mi? 1 Mart sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar iptal mi oldu? İşte son açıklamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LİSELERE SINAV İPTAL Mİ?
A Haber canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların iptal olup olmayacağı yönündeki sorulara şu yanıtı verdi:
"Liseli öğrencilerimizin sınavları, önümüzdeki ay Mart ayı sonuna kadar da illerin risk değerlendirmesine bakarak karar verilecek. Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak. Bizim bazı değerlendirmeye dair ihtiyacımız var. Tamamlama destekleme çalışmalarını üretmek için değerlendirmeye ihtiyaç var. SINAV İÇİN SEYAHATE GEREK YOK Bizim bir ulusal destekleme programımız hazırlanıyor. Türkiye 3 kanal kurabilen ve her yayını 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden biri. Erişimi az olan öğrencilerimize tablet dağıttık EBA destek noktalarımız var. 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var internet olmadan da izleyebilirsiniz. Bütün bunlar destekleniyor. Öğrencimiz isterse yüz yüze görmek isterse ağustostan beri kapı açık. Şehir dışındaki bir öğrenci kendi okul türünden herhangi bir okula gidip sınava girebilir." ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAKİ EĞİTİM VE SINAV SÜREÇLERİ NASIL OLACAK?
Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacak.
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yüz yüze yapılamayan sınavlara ilişkin bilgilere de yer verildi.
Buna göre, liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.