TÜM DERSLER GÜNDE 3 KEZ TEKRAR EDİLEBİLİR

Bizim için önemli olan şey şuydu dünyanın zor zamanında başka ülkeler neler yapıyor, eğitimle ilgili önlemler bakımından ve biz neler yapıyoruz. Uluslararası düzeyde bir takip sürecine girdik. 128 bin öğretmenimiz bilişim sertifikaları aldılar.

İnternet erişimi anlamında söylüyorum ilk hafta biz söyledik. Burada katmanlar var. Bir öğrenci için EBA TV'de ihtiyaç duyduğu tüm dersler günde 3 kez tekrar edilecek şekilde var. Erişimin birinci kanalı. İkinci boyutu şu ben LGS sınavına gireceğim bunlara özel kanallar var. Diyelim ki YKS'ye gireceğim benim bir şekilde bilemediğim bir soru var. Bunun için özel hattımız var. EBA destek merkezi var. İngiltere TV yayını mesela geçen ay BBC günde 3 saat televizyon yayınına başladı.