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Son dakika: ABD'deki o ilana soruşturma!

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Giriş: 04.03.2021 15:07
Güncelleme:04.03.2021 15:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.

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