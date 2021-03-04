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Son dakika: ABD'deki o ilana soruşturma!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı ilanı verenler hakkında soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.