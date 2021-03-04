Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi! Bomba arama köpekleri 30 kilo patlayıcı buldu
Son dakika haberi... Bomba arama köpekleri "Ban" ve "Tim", Barış Pınarı bölgesindeki sivil halka yönelik büyük bir saldırıyı engelledi. Barış Pınarı bölgesinde bomba arama köpeklerinin tepki verdiği şüpheli araç, SAS timlerince kontrollü imha edildi. Araçta bulunan 25-30 kilogram patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına Mehmetçik engel olmayı sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti. "Ban" ve "Tim" ile ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yerde tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde kontrollü imha etti.
Günün kahramanları, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir faciayı önleyen bomba imha köpeklerimiz Ban ve Tim👏👏— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021
Durdurulan şüpheli bir araç, köpeklerimizin tepki vermesi üzerine imha edildi. İmha edilen araçta 25-30 kg civarında patlayıcı madde olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z0QwcwwkGf
İmhanın ardından aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.