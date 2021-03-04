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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi! Bomba arama köpekleri 30 kilo patlayıcı buldu

Son dakika haberi... Bomba arama köpekleri "Ban" ve "Tim", bölgesindeki sivil halka yönelik büyük bir saldırıyı engelledi. Barış Pınarı bölgesinde bomba arama köpeklerinin tepki verdiği şüpheli araç, SAS timlerince kontrollü imha edildi. Araçta bulunan 25-30 kilogram patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi! Bomba arama köpekleri 30 kilo patlayıcı buldu

Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına Mehmetçik engel olmayı sürdürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde facia önlendi! BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE FACİA ÖNLENDİ!

unsurları, 'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti. "Ban" ve "Tim" ile ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yerde tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde kontrollü imha etti.

İmhanın ardından aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.

Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Araçtaki patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.

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