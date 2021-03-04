Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti. "Ban" ve "Tim" ile ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yerde tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde kontrollü imha etti.

Günün kahramanları, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir faciayı önleyen bomba imha köpeklerimiz Ban ve Tim👏👏



Durdurulan şüpheli bir araç, köpeklerimizin tepki vermesi üzerine imha edildi. İmha edilen araçta 25-30 kg civarında patlayıcı madde olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z0QwcwwkGf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

İmhanın ardından aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.