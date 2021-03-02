İsrail ve ABD'den Yunanistan için skandal hamle! Harita rezaleti
Türkiye düşmanları Doğu Akdeniz'deki ortak adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yunan basını ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Twitter paylaşımını manşetlere taşıdı. Paylaşımdaki harita detayı Türk düşmanlığının geldiği noktayı gözler önüne serdi.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraftaki detay şok etkisi yarattı, Yunan basını haritaya geniş şekilde yer verdi. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan iki ülke yeni bir rezalete imza attı.
Türkiye'nin icra ettiği Mavi Vatan tatbikatını takip eden Yunanistan bölgeye savaş gemileri gönderirken, Yunan ordusundaki kriz bugün yerel medyanın manşetlerinde yer alıyor. İsrail'den ise skandal bir fotoğraf geldi.
Yunan Genelkurmay Başkanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan çok sayıda generalin emekli edildiğini duyurdu. Emekliye ayrılanlar arasında beş korgeneral ve altı koramiral rütbesinde askerler var.
Emekliye ayrılan komutanlar ve görevlerini koruyanlar medyada 'Silahlı Kuvvetler krizi' başlıklarıyla haberleştirildi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tam listeyi internet sitesinde yayınladı.
Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan Fransa'dan Rafale jetleri satın aldı, ABD'den F-35 istedi. İsrail'den alınacak silahlı insansız hava araçları (SİHA) ise Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na yerleştirilecek.
İsrail'le ayrıca pilot eğitimi için 10 yıllık anlaşma imzalayan Yunanistan, 2020 yazından bu yana başta ABD ve Fransa olmak üzere müttefikleriyle Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi.
TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI
Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında saf tutan İsrail ve ABD, büyük bir skandala imza attı. ABD'nin İsrail Büyükleçisi Jonathan Shrier, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'le çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
İkilinin arkasında yer alan skandal harita gündeme bomba gibi düştü. İsrail-Avrupa Doğalgaz Hattı'nı gösteren haritada Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye değil, Yunanistan'a ait olarak gösterildi.
SİHA'LARA KARŞI İKİ SİSTEM
Türkiye Doğu Akdeniz kapışmasında ürettiği silahlı insansız hava araçlarıyla Yunanistan'a korku saldı, yerel medya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı ziyaretin detaylarını sayfalarına taşıdı.
İsrail'den alacağı dronelarla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na bir üs kurmaya hazırlanan Yunanistan, Türk SİHA'larından ciddi şekilde çekiniyor. Yunan medyası, Atina'nın SİHA tehdidine karşı kapsamlı bir çözüm aradığını yazdı.
Türkiye'nin bir başka silahlı drone olan ve gemisavar füzeler taşıyabilen Akıncı'yı test ettiğini hatırlatan yerel medya, Anka'nın ise Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşlarda başarılı bir sınav verdiğini okuyucularına aktardı.
Yunan medya, Atina'nın Türk SİHA'larını durdurmak için çare ararken Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un sorulara tipik yanıtlar verdiğini, donanma bünyesindeki yeni teknolojiler ve lazer sistemlerinden söz ettiğini bildirdi.
FUAR ZİYARETİNİN PERDE ARKASI
Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, geçen hafta Atina'nın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve savunma fuarını gezdi. İkili, fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilendi.
Atina'nın Ankara'nın ürettiği teknolojiler karşısında endişelendiğini vurgulayan yerel medya, ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight adlı sistemin gündeme geldiğini, bir diğer alternatifin ise İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi olduğunu yazdı.
Yunan medyasında, Aralık 2020'de çıkan bir analizde şu ifadeler yer almıştı: "Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi.
Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması.
DİĞER SİLAH PROGRAMLARI
Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yine medyaya yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.
Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.
Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak.
Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.
Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi.
Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.
Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması.
Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.
Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca beş ay süren müzakerelerin ardından askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı.
Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı.
22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.
Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.