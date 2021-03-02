İsrail ve ABD'den Yunanistan için skandal hamle! Harita rezaleti

Türkiye'nin bir başka silahlı drone olan ve gemisavar füzeler taşıyabilen Akıncı'yı test ettiğini hatırlatan yerel medya, Anka'nın ise Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşlarda başarılı bir sınav verdiğini okuyucularına aktardı.

Yunan medya, Atina'nın Türk SİHA'larını durdurmak için çare ararken Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un sorulara tipik yanıtlar verdiğini, donanma bünyesindeki yeni teknolojiler ve lazer sistemlerinden söz ettiğini bildirdi.