03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: MİT kumpası davasında karar

Son dakika haberleri... davasında 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sabah gazetesi haber müdürü Kenan Kıran, 'de MİT kumpası davasında çıkan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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MİT kumpası davasında 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin ve Bilal İrice'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sabah gazetesi haber müdürü Kenan Kıran, A Haber'de MİT kumpası davasında çıkan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Kıran'ın MİT kumpası davasında çıkan karar hakkındaki açıklamaları;

"MİT kumpası FETÖ'nün AK Parti hükümetine yönelik gerçekleştirdiği ilk terör eylemidir. Maalesef TSK içindeki FETÖ unsurları MİT Türkmenlere yardım götürürken FETÖ'cü polisler, savcılar ve bir grup cuntacı asker tırları Adana'da durdurmuştu. FETÖ'nün en önemli polisleri, karakutularının cezaları açıklandı. MİT kumpasındaki davada şu tespit çok önemli; 'TSK'daki bir grup asker hükümete karşı silahlı terör eyleminde bulundu.' Bunlardan 18 kişi yargılandı 9 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi."

Detaylar gelecek...

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