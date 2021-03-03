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Son dakika: Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı Sinovac hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... 'de yapılan firmasina ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı Sinovac hakkında flaş açıklama

Çinli firmasının geliştirdiği CoronaVac isimli Covid-19 aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı. Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

BREZİLYA'DA YÜZDE 78, ENDONEZYA'DA YÜZDE 65

Klinik denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yürüten aşıya, çok sayıda ülkeden "acil kullanım onayı" verilmişti. Brezilya'da aşı çalışmasını yürüten Butantan Enstitüsü, aşının orta/ağır vakalarda yüzde 78, hafif vakalarda ise yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu oran Endonezya'da yüzde 65 olarak duyurulmuştu.

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ

Türkiye'nin de satın aldığı aşının, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarında etkili olduğu açıklanmıştı.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Sinovac'ın CEO'su tarafından Global Times'a yapılan açıklamada, yıllık Kovid-19 aşısı üretme kapasitesini artırarak, Haziran'a kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedefledikleri belirtildi. Firma daha önce, yılda 1 milyar doz aşı üretebileceğini açıklamıştı.

TOPLAMDA KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Sağlık Bakanlığı'ndaki son verilere göre toplam yapılan aşı sayısı 9.321.683, 1. doz uygulanan kişi sayısı 7.242.361, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 2.079.322.

Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 AŞININ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 83,5

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