Son dakika: Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı Sinovac hakkında flaş açıklama

BREZİLYA'DA YÜZDE 78, ENDONEZYA'DA YÜZDE 65

Klinik denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yürüten aşıya, çok sayıda ülkeden "acil kullanım onayı" verilmişti. Brezilya'da aşı çalışmasını yürüten Butantan Enstitüsü, aşının orta/ağır vakalarda yüzde 78, hafif vakalarda ise yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu oran Endonezya'da yüzde 65 olarak duyurulmuştu.