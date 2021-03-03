Kepez Belediyesi’nde CHP’li Meclis Üyesi ateş ölçmekle görevli olan kadına tacizde bulundu

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞAHİT OLDU

Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, müşteki başından geçen olayı şöyle anlattı:

"O gün meclis toplantısı vardı bende kapıda ateş ölçmek, maske vermek amacıyla görevlendirildim. Ben sanığın ateşini ölçtükten sonra ateşinin yüksek olduğunu tekrar ölçmem gerektiğini söylediğimde sanık bana, 'Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil' dedi. Ben bana cinsel anlamda bir söz söylediğini hissettim. Yaşı itibariyle insan konduramıyor ancak bir kadın olarak ben bu durumu hissettiğim için çok rahatsız oldum."

Tanık olarak ifadesi alınan güvenlik görevlisi ise meclis üyesinin taciz içeren sözlere şahit olduğunu belirtti.

"KADIN YANLIŞ ANLAMIŞ"

Hakkında iddiaları reddeden CHP Kepez Meclis Üyesi C.T. de şunları kaydetti:

"Ben 60 yaşındayım. Kendisine cinsel taciz içerikli bir söz söylemem için aklımı kaybetmiş olmam lazım. Belediyeye gittiğimde müşteki ateşimi ölçtükten sonra ateşimin yüksek çıktığını söylemesi üzerine ben kendisine 'Ateşimin yüksek çıkma nedenini ben size söyleyemem' dedim. Müştekinin benim söylediğimi yanlış anladığını düşünüyorum."