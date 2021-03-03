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MİT kumpası ile ne hedeflendi? Mahmut Övür A Haber'de anlattı
Son dakika haberi.. MİT kumpası davasında 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. MİT kumpasıyla hedeflenen neydi? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de anlattı. Övür, "Bu olay Türkiye'ye kurulan FETÖ kumpasının başlangıcıydı" dedi.
Son dakika haberi.. MİT kumpası davasında 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. MİT kumpasıyla hedeflenen neydi? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de anlattı. Övür, "Bu olay Türkiye'ye kurulan FETÖ kumpasının başlangıcıydı" dedi.