AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı gündemin sıcak tartışmalarından olan 'HDP kapatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bostancı, siyaset değil hukukun bu soruya yanıt vereceğini vurguladı.

"SİYASET DEĞİL HUKUK YANIT VERECEK"

Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır." dedi.

CHP-HDP İLİŞKİSİ: ÇIKAR İŞ BİRLİĞİ

Bostancı, HDP ve CHP ilişkisine ise, "CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor" ifadelerini kullandı.