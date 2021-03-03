03 Mart 2021, Çarşamba
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HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü teröre yardım ve yataklıktan adliyeye sevk edildi

Erzurum'daki terör operasyonunda 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma' suçundan gözaltına alınan Karaçoban ilçesinin 'li Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021
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HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü teröre yardım ve yataklıktan adliyeye sevk edildi

Erzurum'da, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alınan Karaçoban ilçesinin 'li Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan ve "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Halit Uğun ile şoförü Yakup Uğun, dün özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Karaçoban ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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