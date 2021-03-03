03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması! 4 gün muaf olacaklar

Son dakika haberi... ’nun talebi doğrultusunda valiliklere bir sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması! 4 gün muaf olacaklar

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

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