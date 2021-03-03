03 Mart 2021, Çarşamba
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SİHA'lar PKK'nın kurucu ismini öldürdü!

Son dakika haberine göre; Kuzey Irak'ın Gara Dağında faaliyet yürütürken kaldığı mağarada yaşanan patlama sonucu yaralanan ve tedavi olabilmek için örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristten itiraflar geldi. Kadın terörist PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın SİHA ile bölgesinde öldürüldüğünü açıkladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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SİHA'lar PKK'nın kurucu ismini öldürdü!

'nın terörle mücadeledeki başarısının, örgütü psikolojik yönden çok etkilediğini söyleyen A. D., "örgüte en büyük zararı yapılan nokta operasyonlarda aldık" ifadelerini kullandı. PKK'nın kurucu isminin öldürüldüğünü itiraf eden A. D. "Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı." dedi.

İNTİHARLAR VE AYRILMAK İSTEYENLER ARTTI

Örgütte intihar vakaları çok arttı. Çünkü kaçmak isteyenler başaramayınca son çare intihara yöneliyor. Ayrılmak isteyenleri tespit etmek için, Kasım 2020'de 'ayrılmak isteyenler rapor yazsın, değerlendirelim' talimatı gönderildi. Ancak, beklemedikleri yoğun bir taleple karşılaştılar. Ayrılmak isteyen yüzlerce kişiyi hemen ideolojik eğitime alınarak, 'giderseniz devlet işkence eder, müebbet verir' şeklinde kara propaganda yapılıyor.

Kamp yerlerini değiştirdiler ve televizyon kanallarını izlemelerini yasakladılar. Mahmur Kampı çevresindeki hakim tepelere hava harekatı gerçekleştirildiğinde, kamptakiler hemen araçlarla bombalanan alanlara giderek 'Türkiye uçakları sivilleri vuruyor' şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.

HAFTER LİBYA İÇİN, ERMENİSTAN KARABAĞ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kamp sorumlusu , Şubat 2020'de yaptığı toplantıda, 'da yaşanan çatışmalar nedeniyle darbeci Hafter ile bağlı güçlerin PKK ile irtibat kurup kendilerine destek vermelerini istediğini anlattı. Örgütün de bu talebe sıcak bakarak Libya'ya silahlı gruplar gönderileceğini, çünkü Libya'ya destek vermeleri halinde, ilerleyen süreçte PKK'nın Libya ve 'de pozisyon kazanabileceğini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı başladığında da üst düzey örgüt yöneticileri, Ermenistan'ın PKK'dan silahlı güç istediği, 'deki üst yönetimin de buna sıcak baktığı ve 'a güç gönderilmesi kararı alındığı iletildi. Gara Dağındaki bir toplantıda ise örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir çalışma içinde olduğu söylendi.

ABD ASKERLERİ FÜZE EĞİTİMİ, RUSYA İSE MALZEME VERİYOR

Örgüt 'de koalisyon gücü olarak bilinen devletlerden silah ve askeri malzeme yardımı alıyor. 'dan bazı askeri teknik malzemeler temin edildi. ABD askerleri, PKK'lılara uzun zamandır, başta füze olmak üzere askeri ve silah eğitimi veriyor.

Örgütün canlı bomba yetiştirdiği sözde 'nun kampı Gara'daki ile bölgesindeki iki mağaradan oluşuyor. Özel güç sorumlusu Hacı Türmak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilince birçok eylem deşifre oldu, işbirlikçi ağı çökertildi ve özel güç yapılanması büyük darbe aldı.

KAYTAN ÖLDÜ AMA GİZLİYORLAR

Son dönemde birçok terörist şehir merkezlerinde eylem yapmak için örgüte başvuruyor. Teslim olmak için bu öneride bulunduğu tespit edilenler ise gönderilmiyor. Çünkü eylem için gönderilenlerin tümü teslim olup geri dönmedi. Şırnak Valiliğine bomba yüklü 10 maket uçak gönderilmek istendi.

Ancak uçak havalanmadan patlayıcı infilak edince havacılık eğitimi alan iki terörist parçalanarak öldü. PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan SİHA ile Kandil bölgesinde öldürüldü. Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı."

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