Teoman Sancar şantajın detaylarını anlattı!

SORUŞTURMA BİTSİN KONUŞACAĞIM

Öte yandan Hürriyet'e de açıklamalarda bulunan Sancar "Sadece eşcinsellikle ilgili değil, ondan sonra yapılan kumpas çok büyük ve çok pis bir kumpas var. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de affedersiniz ihale yolsuzluğu. Ben Teoman Sancar olarak bunların hiçbirisinin içinde olmadığımı kamuoyuna anlatacağım. Ama soruşturmanın bitmesini lazım. Çünkü iş yargıda" dedi.

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