2 Mart koronavirüs tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 2 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 2 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi. Toplamda 33 milyon 440 bin 843 test yapıldı. Bugün yapılan 135 bin 291 testten, 11 bin 837 yeni vaka sayısı, 668 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 723 bin 316, bugün iyileşen 7 bin 892 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 586 bin 73'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 227 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
1 MART
28 ŞUBAT
27 ŞUBAT
26 ŞUBAT
25 ŞUBAT
24 ŞUBAT
23 ŞUBAT
22 ŞUBAT