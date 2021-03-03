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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! 2 ilde alarm verildi Koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! 2 ilde alarm verildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Türkiye 1 Mart itibarıyla yeni bir döneme geçti. Vaka yoğunluğunun az olduğu illerde normalleşme sürecine girerken gözler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni verilere çevrildi. 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan verilere göre 23 ilde düşüş yaşanırken 58 ilde artışlar görüldü. 2 il ise adeta alarm verdi.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 08:06
100 bin kişiye düşen vaka sayısında bir önceki hafta ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ordu 100 bin kişiye düşen 301.76 vaka ile ilk sırada yer alırken, Ordu'yu 264.71 vaka ile Giresun, 262.17 vaka ile Samsun takip etti. 100 bin kişiye düşen vaka sayısının en az olduğu il ise 2.29 ile Şırnak oldu. Şırnak'ta bir önceki hafta bu sayı 4'tü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 68.23'den 89.90'a yükseldi. Bu yükseliş, İstanbul'un haftalık vaka sayısını yaklaşık 3 bin 350 artırarak 10 bin 550'den 13 bin 900'e yükseltti.
REKOR SİNOP'TA Başkent Ankara'da ise geçen haftaya göre 4.45'lik artış yaşandı. Vaka sayısı geçen hafta 2 bin 4 olan Ankara'da haftalık vaka sayısı 2 bin 256'ya yükseldi. Geçen haftaya göre, en yüksek artış oranı Sinop'ta görüldü. Sinop'u Ordu, Samsun, Balıkesir, Giresun takip etti.
Oran artışında dikkati çeken diğer iller de Kırklareli, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Sakarya, Trabzon oldu. İl nüfusu bazında İstanbul'un dışında, vakalarda en fazla artış, Samsun'da yaşandı.
Samsun'da haftalık vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 803 kişi artarak 3 bin 555 oldu. Nüfusuna göre vaka sayısı artışında Samsun'u, Balıkesir, Ordu, Giresun ve Sinop takip etti.