Son dakika: Türkiye normalleşme haritasındaki bu ili konuşuyor! İşte Uşak'ın sırrı
Son dakika haberine göre Türkiye Uşak'ı konuşuyor. 367 bin nüfuslu kent, Türkiye'nin risk haritasına damga vurdu. "Mavi" yani düşük riskli kategoride yer alan şehirde vaka sayısı 100 binde 10'un altında. Peki Uşak bunu nasıl başardı? A Haber Muhabiri Gamze Çıkar Elçi haberin detaylarını canlı yayında anlattı.
Koronavirüsle mücadelede herkesin gözü Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamalardaydı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları tek tek duyurdu. Sokak kısıtlamasına ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Böylece milyonların merakla beklediği 'sokak kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusu da cevap bulmuş oldu. Detaylar geldikçe Batı bölgesinde tam normalleşen tek il Uşak olarak dikkatleri çekti. Peki Uşak'ın sırrı neydi? İşte detaylar...
İşte A Haber Muhabiri Gamze Çıkar Elçi'nin aktardığı bilgiler:
Uşak haritada mavi rengi aldı ve en düşük risk kategorisinde yer alan "Ege'nin İncisi" oldu. Bir anlamda da Ege'nin mavi boncuğu diyebiliriz. Uşak bundan sonra normalleşme sürecisine geçmiş oluyor tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ama düşük riskli olduğu için daha farklı bir normalleşme burada uygulanmış olacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşmeye yönelik açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapılarak, bugün itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı açıklanmıştı. Düşük riskli iller arasında yer alan Uşak'ta toplamda 61 bin 453 öğrenci kısıtlamalı olarak bugün okul yolunu tuttu.
Okula giriş kapılarında güvenlik ve görevliler tarafından öğrencilerin ateşleri kontrol edilirken kapı önlerinde de velilerin bulunmasına izin verilmedi. Ayrıca okula gelerek arkadaşlarıyla buluşan öğrencilerin ise yaşadıkları mutluluk adeta yüzlerinde göründü.
HAFTA SONU YASAĞI KALKTI
Hafta sonu sokağa çıkacaklar Uşaklılar. Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı, pastane, kırahathane, çay bahçesi sabah 7.00 ila akşam 19.00 saatleri arasında 50 kapasite ile çalışabilecek.
Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
UŞAK BUNU NASIL BAŞARDI?
Uşak halkı kurallara sıkı bir şekilde uyarak bunu başardı. Maskesiz dolaşmadılar. Tedbiri elden bırakmadan, bütün kurallara uyarak mavi rengi aldılar.
1- AŞILANMA HIZI
Uşak'ın bu kadar başarılı olmasının sebepleri, aşılama hızı çok yüksek. Aşılanmanın hızlı gerçekleşiyor olması, vaka sayılarının düşmesine ve bulaşın azalmasına yardımcı oldu.
2- 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ SAYISI
Özellikle 65 yaş üstü vatandaş sayısı fazla olduğu için evde kalan kişi sayısı da fazla. Durum böyle olunca şehirdeki hareketlik azalıyor ve bu durum vaka sayılarına olumlu tesir ediyor.