Son dakika: Türkiye normalleşme haritasındaki bu ili konuşuyor! İşte Uşak'ın sırrı

1- AŞILANMA HIZI

Uşak'ın bu kadar başarılı olmasının sebepleri, aşılama hızı çok yüksek. Aşılanmanın hızlı gerçekleşiyor olması, vaka sayılarının düşmesine ve bulaşın azalmasına yardımcı oldu.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞ SAYISI

Özellikle 65 yaş üstü vatandaş sayısı fazla olduğu için evde kalan kişi sayısı da fazla. Durum böyle olunca şehirdeki hareketlik azalıyor ve bu durum vaka sayılarına olumlu tesir ediyor.