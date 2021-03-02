İstanbul, Ankara ve İzmir'de kontrollü normalleşme! Neler yasak neler serbest? İşte tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme adımları sonrası Ankara, İzmir ve İstanbul'da en çok merak edilen konu serbestlikler ve yasaklar oldu. Yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek. Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. İşte koronavirüs risk haritasına göre Ankar, İzmir ve İstanbul'da normalleşme adımları...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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