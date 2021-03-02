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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul, Ankara ve İzmir'de kontrollü normalleşme! Neler yasak neler serbest? İşte tüm detaylar... İstanbul, Ankara ve İzmir'de kontrollü normalleşme! Neler yasak neler serbest? İşte tüm detaylar... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme adımları sonrası Ankara, İzmir ve İstanbul'da en çok merak edilen konu serbestlikler ve yasaklar oldu. Yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek. Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. İşte koronavirüs risk haritasına göre Ankar, İzmir ve İstanbul'da normalleşme adımları... Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 11:23
Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İllerin koronavirüs değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Covid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.
Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.
Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacak. Buna ilave olarak orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak.