Türkiye’de kontrollü normalleşme dönemi başladı! Bilim Kurulu üyesi Pınar Okyay A Haber’de değerlendirdi

Yaz aylarıyla birlikte kıyı kentlerine bir akın olur. Valilerin bunlarla ilgili önlemleri almayla ilgili hakları var. Bence bu konuda atım atmaları da uygun olur. İl geçişlerinde bazı kriterler konulabilir. Bu diğer illerin korunmasını da sağlar. Buradalar da çıkacak bir vaka yakından takip edilerek buradaki vakalar çok daha aşağı çekilebilir."