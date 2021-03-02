Türkiye’de kontrollü normalleşme dönemi başladı! Bilim Kurulu üyesi Pınar Okyay A Haber’de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin merakla beklediği kararları açıkladı. Buna göre ‘çok yüksek riskli’ iller dışındaki tüm şehirlerde restoran, lokanta ve kafeterya gibi mekanlar 07.00-19.00 arası, yüzde 50 kapasite ile açılacak. Kararları A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay değerlendirdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay'ın açıklamaları:
"Alınan kararların Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Okullara çocuklar yakışıyor. Okulların açılmasında çok mutluyum. Dünyadaki veriler sıfır riskin olmadığını gösteriyor bize. Burada hangi risklerin alınacağı önemli. Okulları açık tutmak çok önemli bu kararlar içerisindeki en önemli unsurun okulların açılması olduğunu söyleyebilirim.
Yereller bazında atılan adımlar önemli. Tabi bu merkezden kopuk olmayacak. İllere dayanan bazı riskleri gösteren bazı değerler konulmuş durumda.
Bu standartlar içerisinde kendi karar verebilmesi sağlandı. Yüzölçüm ve nüfus olarak büyük bir ülkeyiz bunun yapılması çok önemli. Son derece dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız.
Geçtiğimiz haziran ayına baktığımız zaman vaka sayısı olarak yüksek durumdayız. Ama burada birkaç avantajımız var ve kontrol etmemiz gereken durumlar var. Artık virüsle ilgili çok şey biliyoruz. Adımlarımızı buna göre yapılandırdık.
Bu dönemde aşıyla ilgili bir kazancımız oldu. 8 milyon insanımız aşılandı. Aşı tedarikinde sorun yaşamadan buna devam edersek büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Bizi mutasyonlar zorlar. Önemleri ne kadar uygularsak normalleşme o kadar iyi olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekir.
Virüsün saçılmasını engellemek zorundayız. Vatandaşların aldığı önlemler tabi ki işe yarayacaktır bunların hiç olmamasından daha iyidir. Bu atılan adımları sürdürmek istiyorsak kurallara uymak zorundayız. Yereldeki yönetimler kendi özelinde kararlar alacaktır.
Yaz aylarıyla birlikte kıyı kentlerine bir akın olur. Valilerin bunlarla ilgili önlemleri almayla ilgili hakları var. Bence bu konuda atım atmaları da uygun olur. İl geçişlerinde bazı kriterler konulabilir. Bu diğer illerin korunmasını da sağlar. Buradalar da çıkacak bir vaka yakından takip edilerek buradaki vakalar çok daha aşağı çekilebilir."