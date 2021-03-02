Bakan Soylu'dan kontrollü normalleşme uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısıtlamaların gevşetilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek....