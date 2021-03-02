02 Mart 2021, Salı
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Bakan Soylu'dan kontrollü normalleşme uyarısı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı kısıtlamaların gevşetilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, " döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Bakan Soylu'dan kontrollü normalleşme uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısıtlamaların gevşetilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek....

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