Özlem Doğaner: Albayrak'ı bugün konuşun

İşte Doğaner'i kaleme aldığı o yazısı;

Berat Albayrak'ı bugün konuşun!

2020 yılı Türkiye ekonomisinin her türlü krize karşı sağlamlığını test ettiği yıllardan biri oldu. Öyle bir kriz ki bir metre ilerisini göremediğiniz sisli ve taşlı bir yolda otomobilinizi bir yere çarpmadan, durdurmadan aydınlığa çıkarmak gibi... Sokakların boşaldığı, sınırların kapandığı, sanayinin durduğu, bırakın turizmi dünyanın evden çıkamadığı bir yıl... Yani öyle ezbere konuşabileceğiniz, kitapta örneklerini bulabileceğiniz bir yıl değil. İşte Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin bir nevi karnesini aldık.

Türkiye ekonomisi sadece salgın değil aynı zamanda saldırılara, kur manipülasyonlarına, ABD ve AB'den yaptırım söylemlerine hatta örtülü yaptırımlarına rağmen bu yılı büyümeyle kapatan birkaç ülkeden biri oldu. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin %3.5, AB'nin lokomotifi Almanya'nın %4.8, İngiltere'nin 200 yılı aşkındır en kötü performansıyla %9.9 daraldığı yıl.