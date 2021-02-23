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Son dakika: Gaziantep merkezli 22 ilde dev FETÖ operasyonu: 50 kişi yakalandı

Son dakika haberi... ile mücadele devam ediyor. merkezli 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 57 kişiden 50'si yakalandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: Gaziantep merkezli 22 ilde dev FETÖ operasyonu: 50 kişi yakalandı

Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında kamudan ihraç edilen kişilerin de olduğu 57 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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7 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep merkezli 22 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Gaziantep'e getirileceği bildirildi.

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