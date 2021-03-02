102 gün sonra ilk çay! Kısıtlama kalktı tarihi Çınaraltı'na gittiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni uygulamaları açıklamasının ardından sabah 07.00 itibariyle müşteriler gelmeye başladı.

Aylar sonra yeniden mekanda hizmet vermeye başlayacak dükkan sahipleri, temizlik ve ürünlerin hazırlığı için sabahın ilk saatlerinden itibaren çalıştı.

İstanbul Boğazı'nın tarihi çay bahçesi Çengelköy Çınaraltı'nda da sabah 07.00'den itibaren ilk müşteriler gelmeye başladı.