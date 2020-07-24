PKK elebaşı Murat Karayılan tutuştu: Hepimiz imha olacağız...





HEPİMİZ İMHA OLACAĞIZ

Buna karşın örgüte yakın yayın organlarına açıklamalarda bulunan Karayılan itiraf niteliğinde bazı açıklamalar da yapıyor. TSK'nın bölgede pek çok alana yerleştiğini itiraf eden Karayılan, "Evet askerler birçok tepeye yerleşti. Bizim de kayıplarımız oldu. Önce Pençe Kartal harekâtıyla Kandil, Sincar, Mahmur, Zap, Avaşin ve Hakurk'a eş zamanlı kapsamlı bir harekât yapıldı. Hemen arkasından bu kez Haftanin'e yönelik Pençe Kaplan harekâtını başlattılar. Halen keşif uçakları, saldırı helikopterleri, yine karadan obüs, top ve daha birçok çeşit ağır silahlarla Haftanin'e girdiler. Kullanılan hava tekniği ile tüm Haftanin'e yerleşmek istiyorlar. 30 günlük Haftanin harekâtında 25 kayıp verdik. Çok sert yürütülen bir harekât var. Bizim açımızdan yarattığı birçok sonuç vardır. Özellikle Haftanin'de yoğunlukta olduğumuz Hantur Dağı defalarca havadan vuruldu. Sonrasında alana indirmeler yaparak bölgeyi kuşattılar. Burada önemli kayıplarımız oldu. Yeni taktikler geliştirmezsek hepimiz imha olacağız.