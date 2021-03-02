02 Mart 2021, Salı
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HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı

Son dakika haberine göre: ’un ilçesinde görev yapan HDP’li Halit Uğun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde görev yapan HDP'li Halit Uğun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık kararı ile Karaçoban Belediyesine Kayyum atandı. İlçe Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak göreve getirildi. Belediye önünde özel harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

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