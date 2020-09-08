Son dakika: Murat Karayılan PKK'nın yaşadığı çöküşü itiraf etti

PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın, geçen hafta Belçika'da yayın yapan örgütün Denge Welat adlı radyosunda yaptığı konuşma Türk istihbarat birimlerince kaydedilerek çözümlendi. SABAH'ın ulaştığı o çözümlemede, Karayılan'ın İHA ve SİHA'ların operasyonel gücünün yanı sıra özellikle MİT ve TSK koordinasyonunda Suriye ve Kuzey Irak'taki anlık istihbarat ile örgütün yönetim kadrosunun etkisiz hale getirilmesinden duyduğu korkuyu itiraf ettiği ortaya çıktı. İşte Karayılan'ın o konuşmasından bazı bölümler:

Türkiye son yıllarda bize karşı teknoloji, askeri ve istihbarı savaş tekniklerini en yüksek seviyede uyguluyor.

Türk istihbaratının gücü karşısında eksik kalıyoruz. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye bölgesindeki güçlü istihbarat ağından büyük kayıp veriyoruz. Harekât tarzımızı buna göre değiştirmemiz gerek. Türkiye'nin saha istihbaratı İHA ve SİHA'lardan elde ettiği istihbaratla birleştirdiğinde kayıplar kaçınılmaz oluyor.