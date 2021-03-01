Türk SİHA'larından korkan Yunanistan'dan yeni hamle! İsrail ve BAE'ye sığındılar

Yunan medyasında, Aralık 2020'de çıkan bir analizde şu ifadeler yer almıştı: "Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi.