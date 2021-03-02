102 gün sonra ilk çay! Kısıtlama kalktı kafelere gittiler

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 Kasım tarihinde hizmetleri sınırlandırılan veya kapatılan kafe ve restoranlarda yeniden müşteri kabul edilmeye başlandı. Kontrollü normalleşme kapsamında çok yüksek riskli iller dışında restoran ve kafeler açılacak. Peki şartları neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.