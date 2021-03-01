Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte detaylar... Kabine toplantısı son dakika: Kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte detaylar...
Kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Koronavirüs risk haritasına göre değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yeni normalleşme için detayları açıkladı. Kafe, restoran, lokanta ve kıraathaneler için beklenen açıklama geldi. Açıklamanın detayları haberimizde. İşte, kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:53
Kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği Kabine toplantısından beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre, belirlenen illerde mekanlar 07:00 ve 19:00 saatlerinde açık olacak. Düşük ve orta riskli olan iller araştırılmaya başlandı. İşte, kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve restoranlarla ilgili şunları söyledi: 'YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ' Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ile yaptığımız toplantılarda ortak akıl ve kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturduk ve uygulamaya geçirdik.
Kimi ülkelerde, sağlık hizmetlerinde eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan kaos ikliminin oluşmasına Türkiye'de izin vermedik. Türkiye sağlık hizmetleri, önleyici tedbirler bakımından her kesin takdir ettiği bir noktada durmaktadır. Örnek alınan bir ülke konumundayız. Bugün 9 milyon aşılamayla dünyada İlk 5 ülke arasında yer almaktadır.
Birilerinin sürekli sorduğu MB rezervlerindeki hareketliliğin aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor olduğu göstermektedir. Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz.