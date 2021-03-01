Kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği Kabine toplantısından beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre, belirlenen illerde mekanlar 07:00 ve 19:00 saatlerinde açık olacak. Düşük ve orta riskli olan iller araştırılmaya başlandı. İşte, kafe, restoran, kıraathaneler açıldı mı? Kafe ve restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte detaylar...