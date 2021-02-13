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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na eleştiri: Bu bir masaldır

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Başkan tarafından açıklanmıştı. Türkiye'nin 2023'te 'a gitme hedefi tüm dünyada geniş yankı bulurken CHP'li kesimi memnun etmedi. Son olarak CHP Genel Başkanı , planlanan projeyi uzay komedisi olarak niteleyerek "Bu bir masaldır" dedi. Başkan Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kâbus gibi çöküyor. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim" diyerek muhalefeti tiye almıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na eleştiri: Bu bir masaldır

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, dış basında geniş yankı bulurken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.


"BU BİR MASALDIR"
Muhalif medya kuruluşunun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "En sonunda da Ay'a gidiyoruz masalı ile geldiler. Ay'a gidiyorlarsa gitsinler. Ay'a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay'a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."

"DÜNYAYA MI SIĞMADINIZ DİYECEKLER"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum" demişti. Erdoğan, "Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kâbus gibi çöküyor. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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