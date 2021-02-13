Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na eleştiri: Bu bir masaldır

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk etaptaki hedefin Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, dış basında geniş yankı bulurken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.



"BU BİR MASALDIR"

Muhalif medya kuruluşunun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "En sonunda da Ay'a gidiyoruz masalı ile geldiler. Ay'a gidiyorlarsa gitsinler. Ay'a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay'a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."

"DÜNYAYA MI SIĞMADINIZ DİYECEKLER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum" demişti. Erdoğan, "Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kâbus gibi çöküyor. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim" ifadelerini kullanmıştı.