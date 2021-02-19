Türkiye uzay roketini nereden fırlatacak? Türkiye'nin uzay programında sıcak gelişmeler

SOMALİ'DEN FIRLATILACAK

Haberde dikkat çeken bir diğer konu ise, roketin hangi ülkeden fırlatılacağı. Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, roketin hangi ülkeden uzaya fırlatılacağı konusunda detaylı bir bilgi vermemişti. MEE'ye konuşan yetkili ise, Türkiye'nin bunun için Somali'ye bir fırlatma tesisini kuracağını ve bu tesisin kurulması ve bakımının 350 milyon dolardan fazla tutacağını söyledi.