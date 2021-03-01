Kosta Rika uyruklu terörist İstanbul'da enselendi!

AYASOFYA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımları detaylı bir şekilde incelemeye alınan ve Şubat 2021'de Ayasofya Camisi'nin önünde çektiği çok sayıda fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıkan Chavez'in Ayasofya Camisi önünde çektiği bir fotoğrafın altına "İstanbul'un sokaklarında biraz dolaşıyorum" yazdığı saptandı.

Chavez'in 2015 yılında yine bir sosyal medya hesabında "Yaşasın Kürdistan" yazılı paylaşımda da bulunduğu belirlendi. Şüpheli Estaban Andres Venegas Chavez'in bu paylaşımdan sonra yaptığı bir başka paylaşımında; bölücü terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen Amerika'ya sevgisini anlatan "ABD Ordusu" yazdığı da ortaya çıktı.