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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı , liselerdeki yüz yüze sınavlar hakkında yaptığı açıklamada, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili flaş açıklama

Yeni bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerdeki yüz yüze sınavlar hakkında yaptığı açıklamada, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." ifadelerine yer verdi.

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BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin 1 gün ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından bugün öğle saatlerinde bir açıklama daga yapmıştı.

Bakan Selçuk açıklamasında, 'Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

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