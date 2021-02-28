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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze eğitim... MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Okullarda yüz yüze eğitim ertelendi mi? Koronavirüsle mücadele titizlikle yürütülüyor. 'Yerinde karar' uygulaması için hazırlıkların sürdüğü Türkiye'de gözler yüz yüze eğitim takvimine çevrildi. Mart ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci okulların açılıp açılmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 28.02.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 12:38
Son dakika... Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Türkiye'de normalleşme süreci için adımlar atıldı. 'Yerinde karar' uygulamasına geçiş için hazırlıklar sürerken, gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Okulların açılması ve yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ertelendi mi? İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR ERTELENDİ Mİ?
Daha önce 1 Mart olarak planlanan yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi. Buna göre, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.
Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.
Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
MEB SON DAKİKA DUYURDU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."