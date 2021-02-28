28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs (Covid-19) sayısını açıkladı. İşte 28 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
ABONE OL

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs (Covid-19) sayısını açıkladı.

İşte 28 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN VAKA TABLOSU

28 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 424 oldu.

6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1191'e yükseldi AĞIR HASTA SAYISI 1191'E YÜKSELDİ

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA