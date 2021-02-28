28 Şubat 2021, Pazar
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Başkan Erdoğan için atılan "siyasi hayatı bitti" manşetine gönderme yaptı: Millet bitti demeden bitmez

Sözcüsü , Başkan Erdoğan hakkında Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetine dikkat çeken bir göderme yaptı. Çelik, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Başkan Erdoğan için atılan siyasi hayatı bitti manşetine gönderme yaptı: Millet bitti demeden bitmez

1997'de , skandal kararlar alarak 'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı.

Tarihe kara bir leke olarak geçen ve postmodern darbe olarak anılan 28 Şubat'a dönemin medyası da attığı manşetlerle destek verdi.

"SİYASİ HAYATI BİTTİ" MANŞETİNE GÖNDERME
Sözcüsü , Başkan Erdoğan hakkında Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetine dikkat çeken bir gönderme yaptı.

"MİLLET BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Çelik, Twitter'dan, Başkan 'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.

"SİYASİ HAYATIM BİTİRİLMEK İSTENDİ."
Başkan Erdoğan, 28 Şubatla ilgili bugün yaptığı paylaşımda, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

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