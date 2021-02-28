"SİYASİ HAYATI BİTTİ" MANŞETİNE GÖNDERME

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetine dikkat çeken bir gönderme yaptı.

"MİLLET BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Çelik, Twitter'dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.

Millet ne derse o olur.

Millete dayanan yenilmez.

Millet bitti demeden bitmez.

@RTErdogan pic.twitter.com/H1Kk5jVuVi — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2021

"SİYASİ HAYATIM BİTİRİLMEK İSTENDİ."

Başkan Erdoğan, 28 Şubatla ilgili bugün yaptığı paylaşımda, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.