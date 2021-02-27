ARTIK AİHM'DE GÖREV YAPACAK HAKİMLERİ SEÇENLERDEN BİRİYDİM



28 Şubat'ta verilen hukuk mücadelesinin bir ayağı olarak AİHM'e gittiğini anlatan Leyla Şahin Usta yıllar sonra yaşadığı ilginç bir anı da paylaştı. "2015 yılında milletvekili adayı oldum. Sonrasında da Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden milletvekillerinden biri olarak görevlendirildim. Avrupa Konseyi'ne gittik. AİHM'e girecek hakimleri biz seçiyorduk. Allah bana bunu nasip etti. AİHM'e hak ihlaline uğradığım için başvuran bir öğrenciyken, yıllar sonra AİHM'de görev yapacak hakimleri seçen bir milletvekili olmuştum. Bu kişisel bir başarı değil Türkiye'nin başarısıdır."



28 Şubat postmodern darbesinin tamamen bir toplum mühendisliği olduğunu belirten Leyla Şahin Usta, sorunun sadece başörtüsü yasağı olmadığını, bir vesayet odağının kendine alan açarak Türkiye'yi Adnan Menderes'in idam edildiği 60'lı yıllara götürmek istediğini söyledi. Başörtülülerin toplumdan dışlanıp ötekileştirildiği o dönemde kadın örgütlerinin ve STK'larının bunu bir kadın meselesi olarak görmediklerinin altını çizen Usta "Onların gözünde biz kurtarılması gereken kişilerdik" dedi.