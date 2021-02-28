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Bir sahte polis vakası daha! 210.000 TL dolandırdı

'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para alan A.Ö., ’nın ilçesinde yakalandı. A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Bir sahte polis vakası daha! 210.000 TL dolandırdı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Mağdur kişinin ifadesi ve telefon kayıtlarını inceleyen polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin daha önceden benzer suçlardan 6 adet sabıka kaydı olan A.Ö. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın ardından A.Ö.'nün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki evine baskın yapıldı. Polis, A.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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