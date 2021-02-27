Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması: Hedef belli oldu
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme sürecine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda Yerlikaya, “Hedefimiz en düşük risk grubu” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli normalleşme sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sevgili İstanbullular korona virüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz.
Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: En düşük risk grubu Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
İYİLEŞEN SAYISINDA SEVİNDİREN ARTIŞ
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Şubat koronavirüs tablosunda, iyileşen sayısın 6 bin 210 olurken, 26 Şubat tablosunda ise bu rakam 10 bin 282 olarak açıklandı
HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.