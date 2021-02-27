Son dakika: "İstanbul Boğazı donacak" iddiasıyla ilgili yeni açıklama geldi

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN DONMASI GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLMAZ"

Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "İstanbul Boğazı en son bildiğimiz kadarıyla 1650'lerde donmuş. Herhangi bir şekilde İstanbul Boğazı'nın donması söz konusu değil. Özellikle dünya bu kadar ısınmışken, küresel ısınma nedeniyle normalden bile birkaç derece daha sıcak durumdayken İstanbul Boğazı'nın donması gibi bir şey söz konusu olmaz. Hele de 2022, 2023 için imkansız" dedi.