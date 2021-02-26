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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! O iller için normalleşme sinyali! İstanbul, İzmir, Ankara... Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! O iller için normalleşme sinyali! İstanbul, İzmir, Ankara...
Bilim Kurulu üyesi açıkladı... Koronavirüs salgını sürecinde tedbirlere uyulması neticesinde normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in ne zaman normalleşeceği merak edilirken, Koronavirüs Bilim kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan, yeni açıklamalarda bulundu. Ankara'nın risk haritasında renginin kırmızıdan sarıya dönmesi sonrasında ilk adımın bu bölgede atılması bekleniyor. İşte, hangi iller normalleşme olacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2021 20:16
Son dakika... Koronavirüs salgını tedbirlerinin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Ankara'da tedbirlerin en çok etkisini gösterdiği iller arasında bulunuyor. Son haftalarda başkentte vaka sayılarının ve ölüm oranının düştüğü gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması kapsamında Ankara'da koronavirüs vaka yoğunluk haritasında kırmızıdan sarıya döndüğü gözlemlendi. Ankara'da ilk hedef olarak risk haritasına maviye dönmek ve normalleşecek iller arasında yer almak.
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKENTTE 669 BİN 708 KİŞİ AŞILANDI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre başkentte toplamda 669 bin 708 kişi koronavirüs aşısı oldu. Bu kapsamda 533 bin 506 kişi birinci doz, 136 bin 202 kişi ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak.
Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.
3 METROPOLDE KORONAVİRÜS NORMALLEŞMESİ İÇİN ÖNCELİK ANKARA'NIN
Trendini aşağılara çektiği takdirde yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.
KURALLARA SIKI UYMAK YETERLİ
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Başkentliler kurallara uyma konusunda iyi noktadalar. İstanbul ve İzmir de kötü değil. Fakat Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor.