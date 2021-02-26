Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! O iller için normalleşme sinyali! İstanbul, İzmir, Ankara...

KURALLARA SIKI UYMAK YETERLİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Başkentliler kurallara uyma konusunda iyi noktadalar. İstanbul ve İzmir de kötü değil. Fakat Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor.