Normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşme için illerin renk kodları belli oldu!

1 Mart'ta başlayacak normalleşmenin hangi illerde olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Belli başlı prosedürlere uyan bazı illerde kısıtlamaların gevşetileceği açıklanmıştı. Bazı illerde koronavirüs vakaları artarken, bazılarında ise vaka azalması görüldü. Normalleşme için 81 ilin risk durumuna göre renk kodları belirlendi. Peki normalleşme hangi illerde başlayacak?