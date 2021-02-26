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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşme için illerin renk kodları belli oldu! Normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşme için illerin renk kodları belli oldu!
1 Mart'ta başlayacak normalleşmenin hangi illerde olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Belli başlı prosedürlere uyan bazı illerde kısıtlamaların gevşetileceği açıklanmıştı. Bazı illerde koronavirüs vakaları artarken, bazılarında ise vaka azalması görüldü. Normalleşme için 81 ilin risk durumuna göre renk kodları belirlendi. Peki normalleşme hangi illerde başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 12:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayıları düşen bazı illerde normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. 1 Mart'ta başlayacak yeni dönemde hangi illerde normalleşme olacağı merak konusu oldu. Kontrollü açılmada öncelik küçük işletmelerde olacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR ANKARA İÇİN BÜYÜK BEKLEYİŞ! iSTANBUL VE İZMİR İSE...
Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasında Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Zira yayınlanan son vaka oranı haritasına göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39 olarak dikkat çekti ve oranları 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in önüne geçti
RENK KODLARI AÇIKLANDI DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.