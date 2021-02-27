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Son dakika: İşte ilk kez yayınlanan o fotoğrafın hikayesi! Emine Erdoğan “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı

Son dakika haberine göre Başkan , 67’nci yaşına girerken doğum gününü ilk kutlayan eşi oldu. Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan , “İyi ki doğdun” diye yazdı. İşte ilk kez yayınlanan o fotoğrafın hikayesi...

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Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Son dakika: İşte ilk kez yayınlanan o fotoğrafın hikayesi! Emine Erdoğan “İyi ki doğdun” diyerek paylaşmıştı

25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece saat 00.01'de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" diye yazdı. İlk kez yayınlanan fotoğraf, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra 30 Ağustos günü Çankaya Köşkü'nde çekildi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının çekildiği gün kendisine eşi de eşlik etmişti. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde Emine Erdoğan ile el ele tutuştukları o anı Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar ölümsüzleştirmişti.

Erdoğan dün Kısıklı'daki evinden çıkarken yol üzerindeki bir pastanenin çalışanları da hazırladıkları pastayla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.


LİDERLERDEN KUTLAMA
Erdoğan'a doğum günü nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Ukrayna liderlerinden de tebrik telefonları ve mesajları geldi.

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