Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'daki PKK katliamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

PKK'NIN ALÇAKLIĞINI HERKES GÖRMELİ

Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.





MAVİ VATAN'DA MENFAATLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ

(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz.

ABD MEKTUBUMUZA CEVAP VERMELİ

S-400 milli bir meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Çözüm için yazdığımız mektuba cevap verilmedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi.