Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın Ege'deki tutumunun iyi komşuluk kriterlerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!" dedi. Bakan Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." ifadelerini kullandı. S-400 gerilimine ilişkin açıklama yapan Akar, "Çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'daki PKK katliamı hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:
PKK'NIN ALÇAKLIĞINI HERKES GÖRMELİ
Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.
AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.
MAVİ VATAN'DA MENFAATLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ
(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz.
ABD MEKTUBUMUZA CEVAP VERMELİ
S-400 milli bir meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Çözüm için yazdığımız mektuba cevap verilmedi.
FETÖ İLE MÜCADELE
FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi.