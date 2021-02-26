26 Şubat 2021, Cuma
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İstanbul'da ticari taksilerde 0-2 yaş aralığındaki otomobiller de taksi olabilecek

'da bulunan ticari taksilerde UKOME kararı gereği yaş sınırında değişikliğe gidildi. Buna göre eskiden 0-1 yaş aralığındaki otomobiller ticari olabiliyorken bu sınır 0-2 yaş aralığına çekildi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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İstanbul'da ticari taksilerde 0-2 yaş aralığındaki otomobiller de taksi olabilecek

'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. Otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle aracını yenilemeyen esnafa yönelik olarak UKOME'den yeni bir karar çıktı.

UKOME kararı henüz uygulamaya girmemiş olsa da bundan sonraki süreçte eski otomobiller ticari olarak hizmet verebilecek.

Başkanı 'nun taksicilere SMS ile verdiği bilgide plakası olanların bundan sonra 2 yaşına kadar olan araçlara plaka takıp taksicilik yapabileceğini duyurdu.

Aksu "Değerli meslektaşlarımız; Dün (25.02.2021 Perşembe) yapılan UKOME toplantısında alınan karar gereğince ticari plakalarımıza araç takımındaki 0-1 olan yaş sınırı 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak olan araç değişimlerinde 0-2 yaşa çıkarılmıştır. Uygulama karar imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Hayırlı Cumalar. Başkan Eyup AKSU"

2 YAŞINDAKİ OTOMOBİL TAKSİYE GİRİP 4 YIL ÇALIŞABİLECEK

Geçtiğimiz yıllarda ticari taksiye giren araçların çalışma süresi de 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı.

Şimdi de İstanbul'a hizmet edecek olan otomobillerin 2 yaşında ticari taksiye girmesine yönelik karar alınmış oldu. Böylece 2 yaşında ticari taksi olan bir otomobil en fazla 4 yıl sonunda taksiden çıkarılacak.

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