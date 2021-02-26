Son dakika: SUNGUR kara hava deniz platformlarına entegre edilebilecek
Son dakika haberleri... Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında müjdeli haberi veren Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı." açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı." açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi hakkında paylaşımda bulundu.
Demir "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı" dedi. Demir ayrıca 'SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.
8 KM MENZİLDE ETKİLİ OLACAK
Tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, katmanlı hava savunma sisteminin ilk aşaması olan SUNGUR sistemi, muharebe sahası ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin hava savunmasını sağlayacak özelliklere sahip. Doğrudan vuruş yeteneğiyle 8 km menzilde etkili olacak. Genel performans özellikleri olarak kısa menzilli hava savunma sistemi olarak nitelendirilebilecek olan SUNGUR, HİSAR Hava Savunma ailesinin ilk üyesi ve katmanlı hava savunma sisteminin önemli elemanlarından birisidir.
ABD MENŞEİ FIM-92 STINDER MANPADSI'NIN YERİNİ ALACAK
Roketsan tarafından, Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan, HİSAR tabanlı millî hava savunma sisteminin ilk ürünü SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi'nin envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma ihtiyaçlarını karşılaması için çok sayıda yerli çözüm ortağıyla çalışmaya devam ediliyor.
Roketsan'ın HİSAR, Stinger vd. projelerden elde ettiği kazanımlarla geliştirdiği SUNGUR sistemi "Çok Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi" olarak ifade edilmekte. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ABD menşei FIM-92 Stinger MANPADS'lerin yerini alması planlanan sistem Sistem, FIM-92 Stinger'a ve diğer sınıfında sistemlere göre çok daha gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırmakta; SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.
Gerçekleştirilen test atışlarında SUNGUR sistemi BMC tarafından üretilen ve TSK envanterinde bulunan VURAN 4×4 TTZA üzerine entegre edildi. SUNGUR sisteminde atışa hazır 4 adet çok alçak irtifa hava savunma füzesi bulunmakta.