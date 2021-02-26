Son dakika: SUNGUR kara hava deniz platformlarına entegre edilebilecek

Roketsan'ın HİSAR, Stinger vd. projelerden elde ettiği kazanımlarla geliştirdiği SUNGUR sistemi "Çok Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi" olarak ifade edilmekte. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ABD menşei FIM-92 Stinger MANPADS'lerin yerini alması planlanan sistem Sistem, FIM-92 Stinger'a ve diğer sınıfında sistemlere göre çok daha gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırmakta; SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.

Gerçekleştirilen test atışlarında SUNGUR sistemi BMC tarafından üretilen ve TSK envanterinde bulunan VURAN 4×4 TTZA üzerine entegre edildi. SUNGUR sisteminde atışa hazır 4 adet çok alçak irtifa hava savunma füzesi bulunmakta.